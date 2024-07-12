Президент Чехії вважає, що Зеленський задоволений результатом саміту НАТО

Чеський президент Петр Павел вважає, що його український колега Володимир Зеленський задоволений результатами саміту НАТО, який відбувся у Вашингтоні.

Про це він заявив під час дискусії у місті Х'юстон у штаті Техас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

За словами Павела, Україна не отримала прямого запрошення приєднатися до Альянсу, але їй дали обіцянки конкретної підтримки у вигляді військової техніки та низки двосторонніх угод.

Він нагадав, що Росія має більше ресурсів, ніж Україна, і найближчим часом не варто очікувати значного прориву на лінії фронту.

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На думку президента Чехії, Захід повинен спробувати переконати Росію, що вона не може досягти значних успіхів на полі бою, аби змусити її сісти за стіл переговорів – водночас Україна повинна бути забезпечена всім необхідним для своєї оборони.

Водночас Захід повинен, стверджує Павел, переконати якнайбільше країн у тому, що війна в Україні має бути вирішена відповідно до міжнародного права. За його словами, якщо Україна чинитиме опір російському тиску, то певного прогресу можна очікувати наприкінці цього або на початку наступного року.

Комюніке вашингтонського саміту НАТО стверджує, що шлях України до Альянсу є незворотним. Однак саміт не зважився запросити Україну до членства в Альянсі, оскільки серед держав немає відповідного консенсусу.

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