Экс-генсек НАТО разочарован решением саммита Альянса относительно членства Украины

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен заявил, что саммит Альянса в Вашингтоне разочаровал его в самом большом стратегическом вопросе – о членстве Украины.

Об этом экс-генсек отметил в своем заявлении, опубликованном в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Фог Расмуссен приветствовал подписанный накануне "Украинский компакт", который, по его словам, создает рамки безопасности для обеспечения того, чтобы Украина имела все необходимое для защиты от российской агрессии сейчас и сдерживания ее в будущем. Он отметил, что этот компакт основывается на Киевском договоре по безопасности, автором которого является он и глава ОПУ Андрей Ермак.

Однако, по словам фог Расмуссена, вашингтонский саммит разочаровал в более важном стратегическом вопросе, который касается пути Украины к членству.

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"Несмотря на обещания, что евроатлантическая интеграция Украины является необратимой, Украина остается в зале ожидания НАТО. Единственный способ показать Владимиру Путину, что наши обязательства действительно необратимы – это начать переговоры с Украиной о вступлении в Альянс.

Лидеры должны были бы сделать этот смелый шаг в Вашингтоне, вместо этого они оставляют тень сомнения, которой Путин продолжит пользоваться", – отметил фог Расмуссен.

Коммюнике вашингтонского саммита НАТО утверждает, что путь Украины в Альянс является необратимым. Однако саммит не решился пригласить Украину к членству в Альянсе, поскольку среди государств нет соответствующего консенсуса.

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