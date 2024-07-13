Зеленский попросил губернаторов США сотрудничать с украинскими областями

Президент Владимир Зеленский во время визита в США принял участие в ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов и встретился с руководителями американских штатов в Солт-Лейк-Сити.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил потребности Украины в бомбоубежищах для учебных заведений, а также в ПВО и генерации электричества и призвал губернаторов американских штатов к развитию регионального сотрудничества с украинскими областями.

"Мы благодарны за гуманитарную помощь и жилье, особенно для людей, которые потеряли его из-за обстрелов. Они потеряли свои дома, и поэтому им очень нужно было их восстановить или вообще отстроить заново, наладить свою жизнь. Поэтому мы благодарны вашему бизнесу", – сказал президент.

Реклама:

Во время встречи также обсудили сотрудничество на уровне оборонных компаний и восстановление украинских школ и больниц.

Зеленский рассказал о ситуации на поле боя, ежедневном российском терроре против украинских гражданских объектов, критической и энергетической инфраструктуры, в частности о ракетном ударе по детской больнице "Охматдет".

"Вы должны знать, что Россия ежедневно атакует наши школы, университеты, больницы. И именно поэтому саммит НАТО был таким важным, чтобы укрепить нашу противовоздушную оборону. Мы благодарны Америке и другим партнерам. И решение о передаче еще нескольких дополнительных оборонных систем для нас очень важно", – отметил Зеленский.

Смотрите видео "ЕвроПравды" о важных последствиях и главных решениях саммита НАТО в Вашингтоне или читайте в статье "НАТО неизбежно".