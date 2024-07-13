Все больше демократов публично призывают Байдена сняться с выборов

Почти 20 демократов из Палаты представителей США публично призвали президента Джо Байдена прекратить борьбу за пост президента на выборах 2024 года.

Об этом свидетельствует подсчет The New York Times, пишет "Европейская правда".

Всего 19 конгрессменов-демократов из 213 в Палате представителей и один сенатор-демократ выступили с призывом к президенту Байдену выйти из гонки.

"Я считаю, что пришло время для президента Байдена передать эстафету", – сказал Майк Левин член Палаты представителей от Калифорнии.

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"Ради блага страны я призываю президента Байдена снять свою кандидатуру с гонки", – сказал сенатор от штата Вермонт Питер Уэлч.

Ситуация вокруг кандидатуры Джо Байдена грозит расколоть Демократическую партию накануне национального съезда в Чикаго в следующем месяце, на котором президент должен быть выдвинут кандидатом.

По данным СМИ, отдельные крупные доноры Демократической партии США решили заморозить свои пожертвования на сумму около 90 миллионов долларов, пока Джо Байден отказывается снимать свою кандидатуру с президентских выборов.

Некоторые советники из окружения президента США обсуждают, как убедить его выйти из гонки. В то же время сам он отвергает спекуляции относительно собственного возраста и здоровья.

Сомнения о целесообразности баллотирования Байдена на второй срок начали нарастать после его теледебатов с Дональдом Трампом на CNN.