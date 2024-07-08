Новый премьер Британии верит в лучшее соглашение с ЕС, чем сейчас

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стремится улучшить торговое соглашение с Европейским Союзом, которое Лондон подписал с Брюсселем после выхода из ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Во время воскресного визита в Эдинбург Стармер заявил, что он будет пытаться улучшить "неудачное" торговое соглашение Великобритании с Евросоюзом.

"Я считаю, что мы можем заключить гораздо лучшее соглашение, чем та неудачная сделка, которую (бывший премьер-министр) Борис Джонсон навязал Великобритании", – сказал он.

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По его словам, впереди еще много дискуссий по укреплению торговых, научно-исследовательских и оборонных связей с ЕС.

Со своей стороны министр торговли Джонатан Рейнолдс в эфире Sky News заявил, что Великобритания должна искать пути улучшения торговли с ЕС, и что устранение некоторых торговых барьеров было бы разумным шагом.

Накануне новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что перезагрузка отношений с ЕС является особым приоритетом.

Напомним, в пятницу Кир Стармер официально стал новым премьер-министром Великобритании после встречи с королем.

В тот же день Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с Лэмми.

Детали о новом премьере Британии в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.