"Как под копирку": Фицо увидел схожесть сценариев покушений на себя и на Трампа

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо показались похожими сценарии покушений на экс-президента США Дональда Трампа и на него самого.

Об этом Фицо написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Словацкий премьер отметил, что сценарий покушения на Трампа и на него – это "точная копия".

"Сценарий как под копирку. Политические оппоненты Трампа пытаются закрыть ему рот, а когда им это не удается, то они так достают общественность, что какой-то бедняга берется за оружие. А теперь мы увидим разговоры о необходимости примирения, умиротворения и прощения", – написал Фицо.

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Напомним, на предвыборном митинге в США произошел инцидент со стрельбой, во время которого пострадал Дональд Трамп.

Во время выступления политика с трибун прозвучало несколько громких звуков. Как говорят очевидцы, они были похожи на выстрелы, после чего Трамп упал. Его сразу прикрыли охранники, а когда

Трамп поднялся – у него было заметно окровавленное лицо.

ФБР установило личность нападавшего, который совершил покушение на Трампа. Им оказался 20-летний Мэтью Крукс.

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