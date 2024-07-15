Столтенберг намекнул, что не поддерживает идею сбивания Польшей ракет над Украиной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что не поддерживает то, чтобы Польша сбивала российские ракеты над Украиной.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью телемарафону "Единые новости".
Генсека Альянса попросили прокомментировать идею о том, чтобы Польша сбивала российские ракеты, направляющиеся к ее территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве.
"Политика НАТО неизменна – мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы не станем частью конфликта", – отметил Столтенберг.
По его словам, Альянс поддерживает Украину в уничтожении российских самолетов, но не будет привлечено к этому непосредственно.
В то же время он заверил, что НАТО будет поддерживать Украину, указав на то, что сейчас Альянс увеличивает свою поддержку, в частности за счет различных систем противовоздушной обороны (ПВО).
"Конечно, (истребители) F-16 также важны в этом контексте. Мы предоставим и больше наземных систем ПВО, и боеприпасы к тем средствам, которые уже есть. Это будут и Patriot, и NASAMS", – отметил Столтенберг.
На днях министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты, направляющиеся к польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве.
Это предложение было включено в совместное оборонное соглашение между двумя странами, подписанное во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву в начале прошлой недели.
Глава польского правительства Дональд Туск заявлял, что Польша привлечет союзников по НАТО к обсуждению возможного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины.