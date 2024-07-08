Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Польша привлечет союзников по НАТО для обсуждения возможного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины.

Об этом он сказал на совместном брифинге с Владимиром Зеленским в Варшаве в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Президент Зеленский и глава правительства Польши Туск в понедельник подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Зеленский сообщил, что соглашение предусматривает положение о разработке механизма сбивания в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши.

Туск заявил, что Польша открыта к такой инициативе, однако, по его словам, это требует сотрудничества и одобрения со стороны НАТО.

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"Мы долгое время разговариваем об идее, которая родилась в Польше – об идее реагирования НАТО на ракетные атаки, если речь идет о ракетах, которые летят в направлении Польши и еще находятся на территории Украины. С такой мыслью, чтобы пробовать их сбить, не дожидаясь, когда они залетят на натовскую территорию, а еще над украинской землей. И это кажется абсолютно логичным.

Польша была первой страной, которая начала об этом с Украиной это говорить. Нам нужно для этого однозначное сотрудничество в рамках НАТО, потому что такого рода акции все-таки требуют общей натовской ответственности", – сказал Дональд Туск.

Он добавил, что в интересах Польши и Украины, чтобы "все, что касается нашей общей безопасности, наших совместных действий, имело штамп международной солидарности, в частности натовской".

"Мы к этому открыты. Логика показывает, что это было бы гораздо эффективнее. Но мы не строим иллюзий, что это легкое решение. Поэтому в документе мы записали желание, потребность такого разговора. Включим в этот разговор союзников из других государств НАТО. Дело трактуем как серьезное, открытое – но еще не завершенное. Я буду разговаривать, и президент Дуда будет разговаривать с нашими союзниками в позитивном духе, чтобы совместно с нами подумать, как организовать этого рода действия", – резюмировал Туск.

Как сообщала "ЕвроПравда", соглашение по безопасности Украины и Польши содержит договоренность о создании Украинского легиона – подразделения, в котором смогут пройти обучение на территории Польши граждане Украины в Европе, чтобы стать в ряды Сил обороны Украины.