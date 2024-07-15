Столтенберг натякнув, що не підтримує ідею збиття Польщею ракет над Україною

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг натякнув, що не підтримує те, щоб Польща збивала російські ракети над Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини".

Генсека Альянсу попросили прокоментувати ідею про те, щоб Польща збивала російські ракети, що прямують до її території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі.

"Політика НАТО незмінна – ми не будемо брати участь у цьому конфлікті. Ми не станемо частиною конфлікту", – зазначив Столтенберг.

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За його словами, Альянс підтримує Україну в знищенні російських літаків, але не буде залучене до цього безпосередньо.

Водночас він запевнив, що НАТО підтримуватиме Україну, вказавши на те, що зараз Альянс збільшує свою підтримку, зокрема за рахунок різних систем протиповітряної оборони (ППО).

"Звісно, (винищувачі) F-16 також важливі в цьому контексті. Ми надамо і більше наземних систем ППО, і боєприпаси до тих засобів, що вже є. Це будуть і Patriot, і NASAMS", – зауважив Столтенберг.

Днями міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, що прямують до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі.

Ця пропозиція була включена до спільної оборонної угоди між двома країнами, підписаної під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави на початку минулого тижня.

Глава польського уряду Дональд Туск заявляв, що Польща залучить союзників по НАТО до обговорення можливого збиття російських ракет і дронів над територією України.