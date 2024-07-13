Глава МИД Польши прокомментировал возможность сбития ракет РФ над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты, направляющиеся к польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве.

Об этом он сказал в интервью Американскому институту предпринимательства в Вашингтоне, его слова приводит BBC, пишет "Европейская правда".

Это предложение было включено в совместное оборонное соглашение между двумя странами, подписанное во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву в начале этой недели.

"На этом этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею", – сказал Сикорский.

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Он подчеркнул, что Польша является прифронтовой державой, и российские ракеты нарушают ее воздушное пространство.

"Наша дилемма заключается в следующем. Если мы будем сбивать их только тогда, когда они входят в наше воздушное пространство, то обломки представляют угрозу для наших граждан и для нашей собственности. А украинцы говорят: "Пожалуйста, мы не возражаем, делайте это над нашим воздушным пространством, когда есть неизбежная угроза их входа на территорию Польши", – сказал министр.

"По моему мнению, это самооборона, но мы изучаем эту идею", – добавил Сикорский.

Ранее на этой неделе министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава проконсультируется со своими союзниками по НАТО и получит их согласие, прежде чем пытаться сбивать любые российские ракеты.

"Если будет такое решение, то это может быть только решение союзников. Это никогда не будет единоличным решением", – сказал Косиняк-Камыш в интервью польскому телеканалу TVN.

"Ключевым является мнение Соединенных Штатов, которые достаточно скептически настроены в этом вопросе, поэтому Польша, безусловно, не примет такого решения самостоятельно", – добавил он.

Глава польского правительства Дональд Туск заявлял, что Польша привлечет союзников по НАТО к обсуждению возможного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины.