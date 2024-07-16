Латвия и Германия совместно закупят дроны для Украины

Латвия и Германия договорились о совместной закупке беспилотников для поддержки Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

На саммите НАТО в Вашингтоне Латвия и Германия договорились об углублении сотрудничества в рамках коалиции беспилотников для обеспечения заказов беспилотников в поддержку Украины.

"В рамках коалиции беспилотников будет реализована инициатива по обеспечению Украины разведывательными беспилотниками, бронированными беспилотниками, беспилотниками, оснащенными искусственным интеллектом, а также средствами защиты от беспилотников", – сказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

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"Этого можно достичь, предложив другим участникам коалиции заключить договоры с производителями беспилотников в Латвии и Германии", – добавил он.

Во время саммита НАТО члены коалиции беспилотников подписали Меморандум о взаимопонимании для координации сотрудничества, развития беспилотных технологий и их применения как для поддержки Украины, так и для укрепления обороноспособности стран-членов альянса.

Ранее сообщалось, что страны-участницы "коалиции дронов" для Украины подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого создали совместный фонд на 45 миллионов евро.

Недавно сообщалось, что Латвия подготовила следующую партию помощи для Украины из 2500 беспилотников, которые предоставят постепенно в течение июля в рамках "коалиции дронов", возглавляемой Латвией.