Страны "коалиции дронов" для Украины создали совместный фонд на 45 млн евро

Страны-участницы "коалиции дронов" для Украины подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого создали совместный фонд на 45 миллионов евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в их совместном заявлении, которое опубликовал правительственный портал Великобритании.

Согласно заявлению, совместный фонд позволит осуществлять совместные закупки для быстрой и эффективной поставки беспилотников Украине.

"На сегодня Нидерланды, Великобритания, Латвия, Новая Зеландия и Швеция пообещали внести в совместный фонд более 45 миллионов евро, и ожидаются дополнительные взносы", – говорится в сообщении.

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В заявлении отмечается планы коалиции поставить в Украину один миллион FPV-дронов. Ее члены также работают над предоставлением Киеву разведывательных, ударных беспилотников и дронов с искусственным интеллектом, а также средств противодействия беспилотникам.

"В рамках коалиции мы будем искать совместные инициативы по закупкам с целью использования и расширения национальных промышленных мощностей", – говорится в сообщении.

Страны-участницы "коалиции дронов" также призвали другие страны присоединиться к ее финансированию.

Недавно сообщалось, что Латвия подготовила следующую партию помощи для Украины из 2500 беспилотников, которые предоставят постепенно в течение июля в рамках "коалиции дронов", которую возглавляет Латвия.

Перед тем Великобритания и Латвия от имени коалиции дронов объявили конкурс на поставку Украине беспилотных летательных аппаратов FPV на сумму 352 тысячи евро.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Латвия будет совместно с Украиной наращивать производство беспилотников в рамках "коалиции дронов".