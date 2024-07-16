Чехия в этом году подготовит 1700 украинских военных

Чехия в этом году проведет военную подготовку еще 1700 украинских военных.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала на совместном брифинге с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем в Праге, пишет "Европейская правда".

Фиала проинформировал журналистов о подписанных в рамках совместного заседания двух правительств документах, а также рассказал о намерениях продолжить подготовку украинских военных.

"Говорим здесь о долгосрочной подготовке украинских военных. В этом году это будет 1700 человек. Общее количество людей, которые прошли у нас подготовку, – это 6 тысяч", – сказал чешский премьер-министр.

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Он добавил, что "это все демонстрирует наше успешное сотрудничество".

Также Фиала сообщил, что Чехия подпишет соглашение по безопасности с Украиной в Лондоне во время саммита Европейского политического сообщества в четверг.

Украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам заседания украинского и чешского правительств сообщил, что Чехия откроет патронный завод и наладит производство штурмовых винтовок в Украине.

Ранее президент Чехии Петр Павел рассказал о деталях "снарядной инициативы": в июле-августе в Украину должно поступить еще 50 тысяч боеприпасов, а с сентября до конца года будет поступать от 80 до 100 тысяч в месяц.