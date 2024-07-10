Страны Балтии отсоединятся от энергосистемы России в феврале 2025 года

Министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы на встрече в среду, 10 июля, подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025 года.

Об этом говорится в пресс-релизе литовского Министерства энергетики, пишет "Европейская правда".

Министры энергетики стран Балтии оценили отчет о прогрессе и заявили, что подготовка к синхронизации Балтийской электроэнергетической системы с европейской идет согласно плану.

"В ближайшие недели операторы балтийских систем передачи проинформируют другие стороны о своем совместном решении не продлевать контракт БРЭЛЛ (Электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Реклама:

После этого страны Балтии проведут тестирование работы изолированной системы и синхронизацию с сетями континентальной Европы в феврале 2025 года.

Документы, устанавливающие это соглашение, подписали премьер-министры стран Балтии и операторы систем передачи год назад.

Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы. При этом в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.

В апреле 2023 года впервые в истории Литва полностью отключилась от российской электросети. Тестирование длилось 10 часов, электроснабжение происходило за счет местных электростанций, а также импорта из Польши и Швеции.