Шольц защищает договоренность по бюджету, несмотря на критику оппозиции

Канцлер Германии Олаф Шольц защитил достигнутый коалицией компромисс по федеральному бюджету на 2025 год, несмотря на критику со стороны оппозиции.

Заявление Шольца приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

На собрании своей Социал-демократической партии (СДПГ) в Веймаре Шольц заявил, что коалиция нашла способ профинансировать помощь Украине, одновременно финансируя потребности Германии.

"И по этой причине это хороший бюджет, который федеральное правительство согласовало после долгого времени и бессонной ночи", – сказал канцлер, признав, что трехпартийная коалиция спорила по нему.

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Главы СДПГ, "Зеленых" и "Свободной демократической партии" провели ночные переговоры до утра пятницы, чтобы заключить соглашение по проекту бюджета после многомесячных дискуссий.

Реагируя на бюджетное соглашение, лидер оппозиционного "Христианско-демократического союза" Фридрих Мерц предсказал, что коалиция распадется еще до конца лета.

"Вполне возможно, что нам придется собраться в Берлине в кратчайшие сроки. Трехпартийная коалиция не настолько стабильна, чтобы продержаться до конца лета", – сказал он.

В пятницу немецкое правительство заявило, что достигло согласия по бюджету на 2025 год, что ослабило многомесячные споры, грозившие развалом коалиции.

Социал-демократы канцлера Шольца, а также лидеры их партнеров по коалиции, "Свободных демократов" и "Зеленых", достигли согласия относительно планов, которые включают увеличение расходов на оборону и доступное жилье, после марафона переговоров, затянувшихся до утра пятницы.

Трое лидеров политсил в последние недели часто проводили обсуждения по бюджету и стремились достичь договоренности до среды 3 июля. О том, что это может произойти в ближайшее время, сообщали ранее на этой неделе.

Сопредседатель "Зеленых", глава МИД Анналена Бербок предостерегла от распада правительственной коалиции на фоне спора о бюджете.