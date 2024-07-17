В Испании ужесточат правила для медиа, чтобы бороться с фейками

В среду Испания объявила о мерах, направленных на борьбу с распространением фейковых новостей – инициативу, которую консервативная оппозиция страны как попытку цензуры критически настроенных СМИ.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Это предложение появилось в то время, когда дебаты о свободе СМИ и борьбе с вредным или обманчивым контентом усилились в связи с выборами в Европейский парламент и другими выборами в Европе, Индии и Соединенных Штатах.

В Испании, как и в других странах, социальные платформы, мессенджеры и видеоприложения становятся все более влиятельными в политическом дискурсе и могут охватить аудиторию, гораздо большую, чем традиционные СМИ.

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Санчес сказал, что правила будут направлены на все средства массовой информации. Они приведут испанские правила в соответствие с законом о свободе СМИ, одобренного в ЕС в марте.

Этот закон призван регулировать деятельность СМИ, а также защищать журналистов от шпионажа со стороны властей или принуждения к раскрытию источников информации, убеждает правительство.

Санчес предложил требовать от СМИ идентифицировать всех акционеров, которые имеют влияние на редакционную политику, указывать суммы, которые они получают от рекламы, финансируемой государством и третьими странами, а также предоставлять прозрачные данные об аудитории.

Консервативная Народная партия поставила под сомнение своевременность принятия законопроекта, поскольку он появился за два дня до того, как жена Санчеса Бегонья Гомес должна предстать перед судом по делу о расследовании коррупции.

Санчес отверг обвинения как фейковые новости, раскрученные правыми СМИ при поддержке оппозиционных партий.

Консервативная Народная партия, крупнейшая в нижней палате парламента, заявила, что этот законопроект является "законом о цензуре", а Санчес "сейчас стремится контролировать критические СМИ".