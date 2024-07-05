Суд перенес дату показаний жены премьера Испании по делу о коррупции

Судья перенес дату, когда показания в суде по уголовному делу даст жена премьера Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес, которую обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на EFE.

Теперь Бегонья Гомес должна появиться в суде 19 июля, чтобы ответить на вопросы в рамках уголовного дела.

Судья принял это решение после того, как жена премьера прибыла для дачи показаний в Мадрид в пятницу, как и было запланировано, и заявила, что ей не сообщили о деталях иска, в котором она названа подозреваемой.

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Ранее появилась информация о том, что суд низшей инстанции вызвал Бегонью Гомес, которую обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием, для дачи показаний.

Напомним, в конце апреля суд Мадрида подтвердил предварительное расследование в отношении Бегоньи Гомес по подозрению в злоупотреблении влиянием и коррупции. Расследование началось в ответ на жалобу неправительственной группы "Чистые руки", которая в прошлом подала ряд безуспешных судебных исков против политиков.

В иске жену Санчеса обвиняют в торговле влиянием и коррупции во время ее работы в образовательном центре IE Africa Center. Утверждается, что она якобы поспособствовала получению правительственных субсидий нескольким компаниям, с которыми работала.

Прокуратура Мадрида заявила, что требовала закрыть дело о коррупции против жены Санчеса.

Педро Санчес на фоне коррупционного скандала вокруг жены даже задумался об отставке, но в конце концов 29 апреля глава правительства Испании объявил, что останется в должности.

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