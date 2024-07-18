Молдова продаст под посольство США территорию бывшего стадиона в Кишиневе

Молдова продаст Соединенным Штатам участок бывшего республиканского стадиона в Кишиневе – там построят новое помещение посольства, а также создадут парк.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В четверг 18 июля парламент Молдовы утвердил в первом чтении соглашение с правительством США о приобретении недвижимости для новой штаб-квартиры посольства США за 18 млн евро.

Речь идет о территории бывшего Республиканского стадиона на ул. Тигина, 12 в Кишиневе.

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Посольство США займет около 5,2 гектаров, а на прилегающей территории обустроит общественный парк. На этой территории могут проводиться также выставки и культурные мероприятия.

В дополнение, Штаты компенсируют до 7,5 млн евро расходов, связанных с передачей земельного участка и сносом сооружений.

США планируют вложить в строительство нового посольства и обустройство территории вокруг около 240 млн долларов.

Средства, полученные от продажи, Молдова планирует направить на создание центра культуры и современного искусства, а также ремонт спортивных школ по всей территории страны и проектирование нового Национального стадиона.

Ранее на этой неделе объявили, что Национальная армия Молдовы получит от США партию военной помощи, включающую 20 бронемашин HMMWV.

Напомним, в начале июля министр иностранных дел Молдовы не исключил нового выдворения российских дипломатов из посольства в Кишиневе.