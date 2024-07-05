Глава МИД Молдовы не исключил нового выдворения российских дипломатов

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой не исключил нового выдворения российских дипломатов из посольства в Кишиневе.

Как сообщает "Европейская правда", заявление молдавского министра приводит Deschide.

По его словам, новое выдворение может произойти, если Москва продолжит действовать вопреки национальным интересам Молдовы.

"Если действия, наносящие ущерб национальным интересам Молдовы, будут продолжаться, как это было в случае с организацией так называемых выборов на левом берегу Днестра, несмотря на четкую позицию молдавских властей, эта мера (выдворение – Ред.), безусловно, останется в силе", – отметил Попшой.

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Однако, по его словам, необходимо осознавать, что существует перспектива взаимности, и Молдова "рискует оказаться в ситуации, когда наша дипломатическая миссия не сможет функционировать".

"Мы должны иметь сбалансированный подход. С одной стороны, у нас есть наша национальная безопасность, о которой мы должны заботиться, а с другой стороны, мы должны заботиться о наших гражданах в диаспоре, о наших интересах. Это сложный баланс, но мы должны иметь благоразумие, чтобы его поддерживать", – сказал Попшой.

Напомним, летом прошлого года Молдова объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.

Это произошло после публикации расследования, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, которые российские спецслужбы используют для слежки за властями Молдовы.

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