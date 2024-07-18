Молдова продасть під посольство США територію колишнього стадіону у Кишиневі

Молдова продасть Сполученим Штатам ділянку колишнього республіканського стадіону у Кишиневі – там побудують нове приміщення посольства, а також створять парк.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У четвер 18 липня парламент Молдови затвердив у першому читанні угоду з урядом США щодо придбання нерухомості для нової штаб-кватири посольства США за 18 млн євро.

Йдеться про територію колишнього Республіканського стадіону на вул. Тігіна, 12 у Кишиневі.

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Посольство США займе близько 5,2 гектарів, а на прилеглій території облаштує громадський парк. На цій території можуть проводитися також виставки та культурні заходи.

На додачу, Штати компенсують до 7,5 млн євро витрат, пов’язаних з передачею земельної ділянки та знесенням споруд.

США планують вкласти у будівництво нового посольства та облаштування території довкола близько 240 млн доларів.

Кошти, отримані від продажу, Молдова планує спрямувати на створення центру культури та сучасного мистецтва, а також ремонт спортивних шкіл по всій території країни та проєктування нового Національного стадіону.

Раніше цього тижня оголосили, що Національна армія Молдови отримає від США партію військової допомоги, що включає 20 бронемашин HMMWV.

Нагадаємо, на початку липня міністр закордонних справ Молдови не виключив нового видворення російських дипломатів з посольства у Кишиневі.