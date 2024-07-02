Немецкий производитель IRIS-T сообщил о значительном росте

Нюрнбергский конгломерат Diehl значительно растет благодаря своему оружейному подразделению с системой противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

В 2023 году продажи группы выросли на 10,8%, до 3,88 млрд евро, сообщил финансовый директор группы.

Только подразделение по производству вооружений выросло на 41%, до 1,14 млрд евро.

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Член правления подразделения Гельмут Раух ожидает дальнейшего скачка продаж в секторе вооружений до 40% в текущем году. Порог в 2 млрд евро должен быть достигнут к 2026 году.

Годовая прибыль компании подскочила на 109%, до 174 млн евро в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, пожар на заводе Diehl в юго-западной части Берлина произошел 3 мая. В результате полностью выгорело техническое помещение на первом этаже заводского здания, убытки составляют миллионы долларов.

После этого издания Bild и The Wall Street Journal сообщали о возможной диверсионной операции со стороны России как причине пожара на заводе в Берлине. Bild при этом утверждал, что иностранная разведка проинформировала Германию о "конкретных признаках причастности России" к инциденту.

Кроме того, в мае в правительстве Германии официально подтвердили, что передали Украине еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T.