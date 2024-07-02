Немецкий производитель IRIS-T сообщил о значительном росте
Нюрнбергский конгломерат Diehl значительно растет благодаря своему оружейному подразделению с системой противовоздушной обороны IRIS-T.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.
В 2023 году продажи группы выросли на 10,8%, до 3,88 млрд евро, сообщил финансовый директор группы.
Только подразделение по производству вооружений выросло на 41%, до 1,14 млрд евро.
Член правления подразделения Гельмут Раух ожидает дальнейшего скачка продаж в секторе вооружений до 40% в текущем году. Порог в 2 млрд евро должен быть достигнут к 2026 году.
Годовая прибыль компании подскочила на 109%, до 174 млн евро в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.
Напомним, пожар на заводе Diehl в юго-западной части Берлина произошел 3 мая. В результате полностью выгорело техническое помещение на первом этаже заводского здания, убытки составляют миллионы долларов.
После этого издания Bild и The Wall Street Journal сообщали о возможной диверсионной операции со стороны России как причине пожара на заводе в Берлине. Bild при этом утверждал, что иностранная разведка проинформировала Германию о "конкретных признаках причастности России" к инциденту.
Кроме того, в мае в правительстве Германии официально подтвердили, что передали Украине еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T.