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В случае снятия Байдена с выборов из-за здоровья у Трампа потребуют его немедленной отставки

Новости — Суббота, 20 июля 2024, 11:27 — Мария Емец

Кандидат Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнс намекнул, что в случае снятия президента США Джо Байдена с выборов у Трампа планируют требовать его досрочной отставки.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Джей Ди Вэнс на фоне слухов о том, что президент США Джо Байден может отказаться от участия в выборах под нарастающим давлением однопартийцев, заявил, что из тех же соображений следует ставить вопрос о способности Джо Байдена дальше выполнять обязанности президента.

Если когнитивные функции Джо Байдена не позволяют ему баллотироваться для переизбрания, тогда они явно не позволяют ему и оставаться Верховным Главнокомандующим. Как может кто-то из демократов, которые подталкивают его к снятию с выборов, искренне утверждать, что он должен дальше оставаться президентом?", – заявил Ди Вэнс.

Как известно, в последние дни американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Байден под давлением однопартийцев якобы начинает склоняться к тому, чтобы снять свою кандидатуру, а в команде, занимающейся его кампанией, уже планируют действия в случае его решения сняться с выборов.

В то же время в официальных комментариях в кампании Байдена отрицают эти слухи.

19 июля Байден в заявлении по случаю выступления своего оппонента Дональда Трампа на съезде Республиканской партии пообещал возобновить участие в предвыборных мероприятиях, приостановленное из-за коронавируса, на следующей неделе.

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