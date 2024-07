В случае снятия Байдена с выборов из-за здоровья у Трампа потребуют его немедленной отставки

Кандидат Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнс намекнул, что в случае снятия президента США Джо Байдена с выборов у Трампа планируют требовать его досрочной отставки.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Джей Ди Вэнс на фоне слухов о том, что президент США Джо Байден может отказаться от участия в выборах под нарастающим давлением однопартийцев, заявил, что из тех же соображений следует ставить вопрос о способности Джо Байдена дальше выполнять обязанности президента.

If Joe Biden doesn't have the cognitive function to run for re-election, then he certainly doesn't have the cognitive function to remain as Commander-In-Chief.



How can any Dem pushing him to drop out of the presidential race, argue in good faith that he should stay on as POTUS?

Реклама: