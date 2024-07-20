В Испании задержали трех пророссийских хакеров, которые атаковали союзников Украины

Испанская Гражданская гвардия в субботу, 20 июля, сообщила о задержании трех человек за вероятную причастность к кибератакам на государственные учреждения и стратегические сектора Испании и стран НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.

Предполагаемых злоумышленников задержали на Балеарских островах и в Андалусии. В их домах провели обыски и изъяли компьютерные и документальные материалы.

Испанское следствие считает, что задержанные принадлежат к хактивистской группе NoName057(16), которая возникла после начала полномасштабного вторжения России в Украину и провозгласила целью "реагировать на враждебные и откровенно антироссийские действия западных русофобов".

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Основной деятельностью группы является осуществление "распределенных атак на отказ в обслуживании" (DDoS-атак) на сайты государственных и частных организаций стран, которые поддерживают Украину.

В прошлом месяце о кибератаке со стороны NoName057(16) заявило подразделение General Dynamics, компания Santa Barbara Systems, базирующаяся в Испании и занимающаяся ремонтом танков Leopard для поставки в Украину.

Расследование в отношении задержанных в Испании хакеров координирует специализированная прокуратура. Гражданская гвардия Испании также объявила, что продолжает расследование по нескольким направлениям, чтобы продолжить идентификацию участников атак.

В НАТО уже предупреждали Россию о последствиях в случае дальнейших кибератак и других гибридных нападений на государства-члены.