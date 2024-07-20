США раскрыли данные о своем ядерном арсенале

Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) в субботу, 20 июля, опубликовало актуальные данные о состоянии ядерных боеголовок в американской армии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте ведомства.

По информации NNSA, по состоянию на сентябрь 2023 года американский ядерный арсенал насчитывал 3748 ядерных боеголовок. Это на 88% меньше, чем в 1967 году, когда арсенал насчитывал рекордные 31 255 боеголовок.

С 1994 по 2023 финансовый годы (заканчивается 30 сентября) Соединенные Штаты демонтировали 12 088 ядерных боеголовок, в том числе с сентября 2020 года – 405. Примерно 2000 ядерных боеголовок в настоящее время выведены из эксплуатации и ожидают демонтажа.

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"С 30 сентября 1991 года количество нестратегических ядерных вооружений США (носители малого и среднего радиуса действия. – Ред.) сократилось более чем на 90%", – говорится в сообщении Национального управления ядерной безопасности США.

В целом, как свидетельствуют опубликованные данные, запас ядерного оружия США остается относительно стабильным в течение последних семи лет.

США в последние два года не публиковали актуальную информацию о своем ядерном арсенале, ссылаясь на то, что эти данные могут поставить под угрозу национальную безопасность страны.

По оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира, девять ядерных держав мира продолжают модернизировать свое ядерное оружие – в 2023 году они потратили на свои арсеналы в общей сложности $91,4 млрд, или более чем на $10 млрд больше, чем в прошлом году.

Доля США в общих расходах – $51,5 млрд, что больше, чем у всех остальных ядерных стран вместе взятых.