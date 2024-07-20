США розкрили дані про свій ядерний арсенал

Національне управління ядерної безпеки США (NNSA) в суботу, 20 липня, опублікувало актуальні дані про стан ядерних боєголовок в американській армії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті відомства.

За інформацією NNSA, станом на вересень 2023 року американський ядерний арсенал налічував 3748 ядерних боєголовок. Це на 88% менше, ніж у 1967 році, коли арсенал налічував рекордні 31 255 боєголовок.

З 1994 по 2023 фінансовий роки (закінчується 30 вересня) Сполучені Штати демонтували 12 088 ядерних боєголовок, зокрема з вересня 2020 року – 405. Приблизно 2000 ядерних боєголовок наразі виведені з експлуатації і очікують на демонтаж.

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"З 30 вересня 1991 року кількість нестратегічних ядерних озброєнь США (носії малого і середнього радіусу дії. – Ред.) скоротилася більш як на 90%", – ідеться в повідомленні Національного управління ядерної безпеки США.

Назагал, як свідчать опубліковані дані, запас ядерної зброї США залишається відносно стабільним протягом останніх семи років.

США в останні два роки не публікували актуальної інформації про свій ядерний арсенал, посилаючись на те, що ці дані можуть поставити під загрозу національну безпеку країни.

За оцінками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, дев'ять ядерних держав світу продовжують модернізувати свою ядерну зброю – у 2023 році вони витратили на свої арсенали загалом $91,4 млрд, або на понад $10 млрд більше, ніж торік.

Частка США в загальних витратах – $51,5 млрд, що більше, ніж у всіх інших ядерних країн разом узятих.