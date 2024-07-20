В Швеции госслужащему грозит увольнение из-за кражи на 307 гривен

Сотруднику Шведской миграционной службы грозит увольнение из-за того, что он взял бутерброд в кафе и не заплатил за него.

Детали этой истории рассказывает шведское информагентство ТТ, сообщает "Европейская правда".

Инцидент произошел в мае, когда несколько работников миграционного агентства Швеции возвращались после выполнения служебного задания на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Стокгольм-Арланда.

Работники вышли зайти в местное кафе, чтобы позавтракать. Один из них взял бутерброд за 79 шведских крон (примерно 6,8 евро, или 307 гривен), но не заплатил за него.

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В Шведской миграционной службе начали внутреннее расследование после того, как о случае рассказал один из сотрудников. Он рассказал, что коллега взял бутерброд и после этого "выскользнул" из очереди, якобы проверяя свой телефон.

На вопрос коллеги, заплатил ли он за бутерброд, фигурант расследования признался, что не платил, но "скрыл это, чтобы не было проблем".

Внутреннее расследование констатировало, что факт кражи является доказанным, и рекомендовало сообщить о ней в прокуратуру.

В случае доказательства вины работнику грозит увольнение из агентства.

Руководитель подразделения миграционной службы Швеции Бобби Салахшур заявил, что "был шокирован" инцидентом, и подчеркнул, что он "вредит нашей репутации как органа власти".

Напомним, в прошлом году в Великобритании осудили мужчину за кражу 200 тысяч шоколадных яиц.