У Швеції держслужбовцю загрожує звільнення через крадіжку на 307 гривень

Співробітнику Шведської міграційної служби загрожує звільнення через те, що він узяв бутерброд у кафе й не заплатив за нього.

Деталі цієї історії розповідає шведське інформагентство ТТ, повідомляє "Європейська правда".

Інцидент стався у травні, коли кілька працівників міграційного агентства Швеції повертались після виконання службового завдання на контрольно-пропускному пункті в аеропорту Стокгольм-Арланда.

Працівники вийшли зайти в місцеве кафе, аби поснідати. Один із них взяв бутерброд за 79 шведських крон (приблизно 6,8 євро, або 307 гривень), але не заплатив за нього.

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У Шведській міграційній службі почали внутрішнє розслідування після того, як про випадок розповів один із працівників. Він розповів, що колега взяв бутерброд і після цього "вислизнув" з черги, нібито перевіряючи свій телефон.

На запитання колеги, чи заплатив він за бутерброд, фігурант розслідування зізнався, що не платив, але "приховав це, щоб не було проблем".

Внутрішнє розслідування констатувало, що факт крадіжки є доведеним, і рекомендувало повідомити про неї в прокуратуру. У разі доведення вини працівнику загрожує звільнення з агентства.

Керівник підрозділу міграційної служби Швеції Боббі Салахшур заявив, що "був шокований" інцидентом, і наголосив, що він "шкодить нашій репутації як органу влади".

Нагадаємо, минулого року у Великій Британії засудили чоловіка за крадіжку 200 тисяч шоколадних яєць.