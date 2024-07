Премьер Дании о гибридных атаках России: Мы реагируем слишком вежливо

Премьер Дании Метте Фредериксен отметила, что страны Европы в последнее время практически постоянно испытывают те или иные гибридные атаки с "российским следом", и считает, что реакция западных государств "чрезмерно вежливая".

Как сообщает "Европейская правда", ее комментарии прозвучали в рамках экспертной дискуссии в США на полях саммита НАТО.

При обсуждении ведущий привел ряд примеров инцидентов с критической инфраструктурой с возможным российским следом, и поинтересовался, на каком этапе – по мнению Фредериксен – союзники в НАТО могут задействовать по меньшей мере ст. 4 Североатлантического договора о созыве консультаций и начнут что-то делать для сдерживания России от новых гибридных атак.

"Когда вы перечисляете некоторые из событий, которые мы наблюдали за последние месяцы, это напоминает будто какой-то плохой фильм, не так ли? И, думаю, это наша главная проблема. У меня было очень похожее ощущение перед тем, как Россия напала на Украину. Мы просто не могли осознать, что Россия действительно начнет полномасштабную войну в Европе. А она собиралась это сделать", – отметила Фредериксен.

