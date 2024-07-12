Премьер Дании о гибридных атаках России: Мы реагируем слишком вежливо

Премьер Дании Метте Фредериксен отметила, что страны Европы в последнее время практически постоянно испытывают те или иные гибридные атаки с "российским следом", и считает, что реакция западных государств "чрезмерно вежливая".

Как сообщает "Европейская правда", ее комментарии прозвучали в рамках экспертной дискуссии в США на полях саммита НАТО.

При обсуждении ведущий привел ряд примеров инцидентов с критической инфраструктурой с возможным российским следом, и поинтересовался, на каком этапе – по мнению Фредериксен – союзники в НАТО могут задействовать по меньшей мере ст. 4 Североатлантического договора о созыве консультаций и начнут что-то делать для сдерживания России от новых гибридных атак.

"Когда вы перечисляете некоторые из событий, которые мы наблюдали за последние месяцы, это напоминает будто какой-то плохой фильм, не так ли? И, думаю, это наша главная проблема. У меня было очень похожее ощущение перед тем, как Россия напала на Украину. Мы просто не могли осознать, что Россия действительно начнет полномасштабную войну в Европе. А она собиралась это сделать", – отметила Фредериксен.

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🇺🇸🇪🇺🇩🇰 “We are simply being too polite”



On the margins of the #NATOSummit this week, at @CFR_org I asked Danish PM Frederiksen about Russia’s continued attacks on #EU energy & critical infrastructure & when #NATO Article 4 consultative mechanisms should begin.



Her response: pic.twitter.com/RFa5hb7HOW – Dr. Benjamin L. Schmitt🇺🇸🇺🇦🇪🇺🇹🇼 (@BLSchmitt) July 11, 2024

Она продолжила, что "гибридная война" фактически уже происходит, а западные государства словно отказываются признать реальность.

"Они атакуют нас ежедневно. Речь идет не только о критической инфраструктуре – это гибридные атаки, кибератаки, дезинформация, а еще миграция. Мы наблюдали это с территории Беларуси, на границе с Литвой, на границе с Финляндией. Они используют мигрантов, чтобы дестабилизировать европейские страны. Все это является составляющей современного ведения войны.

Думаю нам стоит воспринимать это гораздо серьезнее... И я думаю, что нам в НАТО стоит рассматривать это как атаку против нас, а не как "это что-то произошло, и снова что-то произошло, и снова, снова, снова"... Думаю, мы ведем себя чрезмерно вежливо, – подчеркнула Фредериксен.

Ранее на этой неделе чиновник НАТО высокого уровня сказал в комментарии СМИ, что, по его мнению, страна НАТО может попросить защиты от союзников по 5 статье Североатлантического договора из-за гибридных операций и кибератак России.

Тем временем в Германии гендиректору Rheinmetall предоставили охрану, как у федерального канцлера, после попытки покушения со стороны России.

В Дании недавно решили повысить уровень угрозы разрушительных кибератак на предприятия, организации и органы власти с низкого до среднего в связи с "активизацией гибридной войны" со стороны России.