Спикер Джонсон: Республиканцы могут оспорить замену Байдена на выборах

Спикер Палаты представителей США от республиканцев Майк Джонсон подтвердил, что любая попытка демократов выдвинуть нового кандидата в президенты вместо Джо Байдена, скорее всего, наткнется на юридические проблемы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал ABC News.

По его словам, в каждом штате действует своя система, и в некоторых из них "невозможно просто так заменить кандидата" в президенты США.

Он выразил мнение, что было бы незаконно, согласно законам некоторых штатов, чтобы "горстка людей пошла в заднюю комнату" и заменила его, потому что им больше не нравится кандидат.

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"Это не то, как это должно работать. Поэтому я думаю, что они столкнутся с некоторыми юридическими препятствиями по крайней мере в нескольких из этих юрисдикций", – заявил Джонсон.

Учитывая это, добавил он, у демократов возникнут юридические проблемы, ведь "будут приведены убедительные аргументы, что этого не должно произойти".

Накануне кандидат Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнс намекнул, что в случае снятия президента США Джо Байдена с выборов у Трампа планируют требовать его досрочной отставки.

Как известно, в последние дни американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Байден под давлением однопартийцев якобы начинает склоняться к тому, чтобы снять свою кандидатуру, а в команде, занимающейся его кампанией, уже планируют действия в случае его решения сняться с выборов.

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