Врач рассказал о состоянии здоровья больного коронавирусом Байдена

Врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор рассказал о состоянии здоровья главы Белого дома, у которого ранее обнаружили коронавирус.

Заявление врача обнародовала пресс-служба Белого дома, сообщает "Европейская правда".

В частности, О'Коннор отметил, что состояние здоровья Байдена улучшается, хотя президента до сих пор беспокоит кашель и хрипота.

Пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура остаются абсолютно нормальными, говорится в заявлении.

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"Президент продолжает хорошо воспринимать лечение и будет продолжать принимать PAXLOVID согласно плану", – отметил врач.

Он добавил, что Байден продолжает выполнять все свои президентские обязанности.

На этой неделе президент США приостановил участие в публичных мероприятиях из-за обнаруженного коронавируса.

Это произошло на фоне все большего давления на Байдена с тем, чтобы он снял свою кандидатуру с президентских выборов.

В то же время сам Байден в пятницу пообещал возобновить участие в предвыборных мероприятиях, приостановленное из-за коронавируса, на следующей неделе.

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