Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки в США

Президент США Джо Байден обнародовал письмо от своего имени, в котором объявил о прекращении участия в президентской кампании.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После нескольких недель критики и советов от однопартийцев и спонсоров Байден согласился снять свою кандидатуру.

"Для меня было самой большой честью моей жизни быть вашим президентом. И хотя я намеревался баллотироваться на второй срок, и я считаю, что в интересах партии и страны будет лучше, если я отойду (от гонки) и сосредоточусь исключительно на выполнении моих обязанностей Президента до конца моего срока", – заявил он, в частности, в письме.

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Обращает на себя внимание то, что Байден не стал уточнять причину своего решения, но пообещал сделать это позже, в обращении к нации.

Ранее предполагалось, что он может снять свою кандидатуру с выборов по состоянию здоровья. Между тем, в команде Трампа уже объявили, что в этом случае будут требовать немедленной отставки Байдена и с должности президента.

Джо Байден в своем письме заверил американцев в том, что считает свое президентство успешным, а также выразил "глубокую благодарность всем тем, кто так упорно работал, чтобы меня переизбрали", выделив отдельно вице-президента Камалу Харрис, которая "была чрезвычайным партнером во всей этой работе".

Нового кандидата от демократов должен формально выбрать съезд партии, который состоится 19-21 августа.Однако из-за особенностей законодательства и малого времени кампании согласованный кандидат буду объявлен раньше.

Детали читайте в статье "Конец дедовских выборов?Кто и как может заменить Байдена на президентской гонке в США"