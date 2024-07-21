Джо Байден оголосив, що виходить з передвиборчих перегонів у США

Президент США Джо Байден оприлюднив лист від свого імені, у якому оголосив про припинення участі у президентській кампанії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після кількох тижнів критики та порад від однопартійців та спонсорів Байден погодився зняти свою кандидатуру.

"Для мене було найбільшою честю мого життя бути вашим президентом. І хоча я мав намір балотуватися на другий термін, та я вважаю, що в інтересах партії та країни буде краще, якщо я відійду (від перегонів) і зосереджуся виключно на виконанні моїх обов'язків Президента до кінця мого терміну", – заявив він, зокрема, у листі.

Реклама:

Звертає на себе увагу те, що Байден не став уточнювати причину свого рішення, але пообіцяв зробити це пізніше, у зверненні до нації.

Раніше передбачалося, що він може зняти свою кандидатуру з виборів через стан здоров’я. Між тим, у команді Трампа вже оголосили, що у цьому разі вимагатимуть негайної відставки Байдена і з посади президента.

Джо Байден у своєму листі запевнив американців у тому, що вважає своє президентство успішним, ва також висловив "глибоку вдячність усім тим, хто так наполегливо працював, щоб мене переобрали", виділивши окремо віце-президентку Камалу Гарріс, яка "була надзвичайним партнером у всій цій роботі".

Нового канидидата від демократів має формально обрати з’їзд партії, що відбудеться 19-21 серпня. Однак через особливості законодавства та малий час кампанії узгоджений кандидат буду оголошений раніше.

Деталі читайте в статті "Кінець дідових виборів? Хто та як може замінити Байдена на президентських перегонах у США"