В МИД Польши назвали условия для нормализации отношений с Беларусью

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что одним из условий нормализации отношений с Беларусью является выдача Минском мигранта, который убил польского пограничника.

Об этом в эфире Radio Zet сказал заместитель главы польского МИД Анджей Шейна, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Польша имеет конкретные требования для Беларуси, если та заинтересована в нормализации отношений.

"Такие как прекращение гибридных атак, выдача убийцы польского солдата, освобождение заключенных поляков", – отметил Шейна.

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Он добавил, что Беларусь является страной, которая открыто связана и сотрудничает с Россией, враждебной к Украине, поэтому "наши возможности действовать в отношении такой страны ограничены".

"Но, возможно, если эти условия не будут выполнены, мы можем остановить перевозки товаров через Беларусь. Нам это тоже не выгодно, но мы начинаем созревать к этому, и Беларусь замечает, что мы серьезно рассматриваем это", – пояснил Шейна.

Ранее Польша обратилась к белорусской стороне с требованием установить и выдать нападавшего. Однако в ответ, сообщили в МИД Польши, Беларусь начала обвинять Варшаву в якобы нарушении сотрудничества.

Недавно польские службы установили личность мигранта, который в конце мая нанес смертельные ранения польскому пограничнику: он находится в Беларуси и, возможно, планирует ехать в Сирию.