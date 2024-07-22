Евросоюз стал полноправным участником Реестра ущерба от войны РФ

Совет ЕС принял решение об изменении статуса Евросоюза в Реестре ущерба, причиненного агрессией Россией против Украины (RD4U), с ассоциированного члена на полноправного участника.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Еврокомиссия.

В пресс-релизе говорится, что это решение имеет целью еще больше усилить обязательства Евросоюза по деятельности Реестра ущерба от РФ.

Став полноправным участником, ЕС сохраняет и усиливает свою приверженность к обеспечению того, чтобы все нарушения международного права, совершенные Россией, были должным образом компенсированы, отмечает Еврокомиссия

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"Изменение статуса также способствует финансовой стабильности Реестра (ущерба от РФ), поскольку ЕС обязуется делать обязательный ежегодный финансовый взнос", – говорится в сообщении.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс приветствовал решение Совета ЕС, которое, по его словам, подтверждает и усиливает решительную поддержку Евросоюзом этого механизма.

"РФ должна заплатить за ущерб, причиненный ее агрессией против Украины. Реестр ущерба является важным шагом в этом направлении, поскольку он надежно фиксирует доказательства и информацию о претензиях по возмещению убытков, потерь или травм, которые понесли украинцы, для дальнейшего судебного разбирательства и компенсации", – отметил он.

На прошлой неделе сообщалось, что Реестр ущерба, причиненного агрессией России против Украины, принял новые правила, а также формы заявлений для тех, кто хочет получить компенсации за причиненный российской войной ущерб.

Новые формы заявлений и правила уже доступны на веб-сайте Реестра. После того, как формы будут внедрены в электронном виде, заявители смогут обращаться по 12 новым категориям.

Ожидается, что некоторые из новых категорий будут открыты для подачи заявлений уже в августе.

Напомним, в Гааге 9-10 июля состоялась первая подготовительная встреча по созданию комиссии по рассмотрению заявлений для Украины, поданных в Реестр ущерба, причиненных агрессией РФ против Украины.

Созданная в будущем комиссия будет рассматривать поданные и внесенные в Реестр убытков заявления о возмещении, оценивать такие заявления и доказательства, и назначать сумму компенсации к выплате в каждом конкретном случае.