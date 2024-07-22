Євросоюз став повноправним учасником Реєстру збитків від війни РФ

Рада ЄС ухвалила рішення про зміну статусу Євросоюзу в Реєстрі збитків, завданих агресією Росією проти України (RD4U), з асоційованого члена на повноправного учасника.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Єврокомісія.

У пресрелізі йдеться, що це рішення має на меті ще більше посилити зобов'язання Євросоюзу щодо діяльності Реєстру збитків від РФ.

Ставши повноправним учасником, ЄС зберігає й посилює свою прихильність до забезпечення того, щоб усі порушення міжнародного права, вчинені Росією, були належним чином компенсовані, зазначає Єврокомісія

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"Зміна статусу також сприяє фінансовій стабільності Реєстру (збитків від РФ), оскільки ЄС зобов'язується робити обов'язковий щорічний фінансовий внесок", – йдеться в повідомленні.

Єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс привітав рішення Ради ЄС, яке, за його словами, підтверджує та посилює рішучу підтримку Євросоюзом цього механізму.

"РФ повинна заплатити за шкоду, заподіяну її агресією проти України. Реєстр збитків є важливим кроком у цьому напрямку, оскільки він надійно фіксує докази та інформацію про претензії щодо відшкодування збитків, втрат або травм, яких зазнали українці, для подальшого судового розгляду та компенсації", – зазначив він.

Минулого тижня повідомляли, що Реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, прийняв нові правила, а також форми заяв для тих, хто хоче отримати компенсації за завдану російською війною шкоду.

Нові форми заяв та правила вже доступні на сайті Реєстру. Після того, як форми будуть впроваджені в електронному вигляді, заявники зможуть звертатися за 12 новими категоріями.

Очікують, що деякі з нових категорій будуть відкриті для подання заяв вже в серпні.

Нагадаємо, в Гаазі 9-10 липня відбулася перша підготовча зустріч щодо створення комісії з розгляду заяв для України, поданих у Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України.

Створена у майбутньому комісія буде розглядати подані та внесені до Реєстру збитків заяви про відшкодування, оцінювати такі заяви та докази, та призначати суму компенсації до виплати в кожному конкретному випадку.