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Болгария нашла у себя избыточные боеприпасы, которые готова передать Украине

Новости — Понедельник, 22 июля 2024, 20:58 — Олег Павлюк

Украина может получить от Болгарии ее запасы снарядов, которые были признаны избыточными, а также другое военное оборудование, если эти поставки компенсируют страны-союзники.

Об этом сказал исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

По словам Запрянова, анализ болгарского Минобороны выявил "то, что является избыточным и ненужным для болгарской армии".

"Из этого имущества – часть боеприпасов определенных типов – может быть предоставлена Украине. Этот пакет также будет связан с соглашением со страной-союзником о компенсации, подобно предыдущему пакету, который мы отправили", – добавил он.

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Запрянов отметил, что правительство Болгарии еще должно принять решение о военной помощи Украине, затем согласовать его с союзниками и Киевом, а также обеспечить логистику.

По состоянию на сейчас публично известно о двух пакетах болгарской военной помощи Украине, одобренных в конце 2022 и в июне 2023 года. Кроме того, неофициально София поставляла Киеву боеприпасов и оружия на более чем миллиард долларов.

Недавно стало известно, что Болгария рассматривает возможность предоставить Украине военной помощи на 80 миллионов евро, если на это согласится парламент.

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