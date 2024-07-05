В Болгарии рассматривают возможность выделить Украине 80 млн евро

Болгария рассматривает возможность предоставить Украине 80 млн евро на саммите НАТО в случае, если на это согласится парламент.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает БНР.

По словам временного премьера Болгарии Димитара Главчева, "эта или любая другая" сумма станет фактом после голосования в парламенте.

"Наша главная цель – защитить наши национальные интересы как союзника по НАТО", – отметил Главчев, не уточнив, на что именно выделят эту сумму.

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В то же время лидер ГЕРБ-СДС ("Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил) Бойко Борисов заявил, что София не будет давать Киеву деньги наличными.

В свою очередь, сопредседатель партии "Движение за права и свободы" (ДПС) Делян Пеевски пояснил, что в заявлениях Главчева и Борисова нет противоречия.

"Эти деньги не будут переданы нашей страной непосредственно Украине, а будут вычтены из сумм, которые Болгария получает за вооружение, предоставленное Киеву", – рассказал он.

На днях правительство меньшинства партии ГЕРБ не смогло собрать достаточной поддержки в болгарском парламенте, что приблизило страну к седьмым всеобщим выборам всего за три года и усилило напряженность среди депутатов.

За последние несколько лет Болгария пережила шесть парламентских выборов, которые пришлись на апрель 2021 года, июль 2021 года, ноябрь 2021 года, октябрь 2022 года, апрель 2023 года и июнь 2024 года.

Партия Борисова победила на последних выборов, однако не обеспечив себе большинство.

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