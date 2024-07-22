Болгарія знайшла в себе надлишкові боєприпаси, які готова передати Україні

Україна може отримати від Болгарії її запаси снарядів, які були визнані надлишковими, а також інше військове обладнання, якщо ці поставки компенсують країни-союзники.

Про це сказав виконувач обов’язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БНР.

За словами Запрянова, аналіз болгарського Міноборони виявив "те, що є надлишковим і непотрібним для болгарської армії".

"З цього майна – частина боєприпасів певних типів – може бути надана Україні. Цей пакет також буде пов'язаний з угодою з країною-союзником про компенсацію, подібно до попереднього пакета, який ми відправили", – додав він.

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Запрянов зазначив, що уряд Болгарії ще має ухвалити рішення стосовно військової допомоги Україні, потім узгодити його із союзниками та Києвом, а також забезпечити логістику.

Станом на зараз публічно відомо про два пакети болгарської військової допомоги Україні, схвалені наприкінці 2022 та в червні 2023 року. Крім того, неофіційно Софія постачала Києву боєприпасів і зброї на понад мільярд доларів.

Нещодавно стало відомо, що Болгарія розглядає можливість надати Україні військової допомоги на 80 мільйонів євро, якщо на це погодиться парламент.