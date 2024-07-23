Трамп обжаловал вердикт по делу о мошенничестве, по которому должен заплатить $454 млн

Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп подал апелляцию на решение против него по делу о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке, что поставило под угрозу его бизнес.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

В понедельник 22 июля адвокаты Трампа подали апелляцию, требуя отменить решение, которым Трампа обязали уплатить 454 млн долларов.

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Напомним, речь идет о деле, по рассмотрению которого Трампа признали виновным в мошенническом завышении своего состояния на миллиарды долларов с целью обеспечить себе лучшие условия кредитования и страхования.

Эта сумма остается серьезной угрозой для Трампа, несмотря на то, что ему позволили изначально оплатить лишь ее часть.

Адвокаты Трампа собираются доказывать, что решение судьи Энгорона было ошибочным и он не разобрался в деталях, а также – что ни один банк или страховая компания не пострадали.

Хотя экс-президент фигурирует во многих делах, данный вердикт является особой угрозой для него, поскольку Трамп признавал, что не имеет суммы, которую его обязали уплатить.

Апелляционный суд назначил заседание со слушанием устной позиции на начало сентября, и пока неизвестно, успеют ли вынести решение до президентских выборов в ноябре.

Напомним, в апреле экс-президент США Дональд Трамп внес залог в размере 175 миллионов долларов по данному делу, предотвратив конфискацию активов властями штата.

Изначально Трамп должен был внести залог в размере 454 миллиона долларов, но апелляционный суд 25 марта приостановил исполнение решения судьи Артура Энгорона при условии, что Трамп оплатит меньшую сумму в течение 10 дней, что он и сделал.