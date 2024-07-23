Новый министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о неудовлетворительном состоянии Вооруженных сил страны.

Его заявление приводит телеканал Sky News, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Хили, состояние вооруженных сил Великобритании, истощенных десятилетиями сокращений, "гораздо хуже, чем мы думали".

Новый глава британского оборонного ведомства коснулся масштабного пересмотра оборонной сферы, который правительство начало на прошлой неделе, пообещав создать "новую эру" для вооруженных сил.

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Он добавил, что "сейчас действительно серьезные времена", когда "глобальные угрозы быстро растут".

Министр указал, что знает о проблемах в сухопутных силах, Королевском морском флоте и ВВС: "истощенность сил, расточительство в закупках, низкий моральный дух, кризис с набором и содержанием персонала и ветераны, которые не могут получить доступ к услугам, которых они заслуживают".

После двух недель пребывания в правительстве Хили отметил, что "теперь мы также видим, что эти проблемы гораздо серьезнее, чем мы думали".

Ранее Хили заявлял, что члены НАТО должны превысить целевой показатель Альянса, который предусматривает выделение 2% ВВП на военные расходы.

Он также говорил, что при новом правительстве лейбористов Великобритания станет ведущим членом Североатлантического альянса в Европе.