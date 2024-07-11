В Британии считают, что странам НАТО уже недостаточно тратить 2% ВВП на оборону

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что члены НАТО должны превысить целевой показатель Альянса, который предусматривает выделение 2% ВВП на военные расходы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В 2014 году члены НАТО согласились на целевой показатель оборонных расходов в 2% от ВВП. В этом году 23 из 32 стран Альянса достигнут этого уровня.

"Любая оценка растущих угроз, с которыми мы сталкиваемся, и глобальной нестабильности свидетельствует о том, что всем странам НАТО нужно будет сделать больше, чем просто достичь 2%", – отметил Гили.

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Его заявление прозвучало на фоне беспокойства относительно слов будущего кандидата от республиканцев на выборах президента США Дональда Трампа, который предположил, что если он победит, то не будет защищать членов НАТО, если они не достигнут целевого показателя в 2% от ВВП.

"США должны справедливо рассчитывать на то, что европейские страны возьмут на себя часть финансового бремени, но также и ответственность за лидерство", – отметил Гили.

Ранее сообщалось, что за 10 лет российской войны против Украины в шесть раз больше государств-членов НАТО достигли расходования более 2% ВВП на оборону. Генсек НАТО говорил о более 20 странах, чей вклад достиг целевого показателя.

В то же время Эстония предлагает увеличить этот показатель до 2,5% ВВП, а президент Польши Анджей Дуда публично говорил, что стремится протолкнуть идею увеличения оборонных расходов государств-членов НАТО до 3% ВВП.