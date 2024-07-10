Новое правительство Британии хочет сделать страну ведущим членом НАТО в Европе

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что при новом правительстве лейбористов страна станет ведущим членом Североатлантического Альянса в Европе.

Его слова цитирует The Guardian, сообщает "Европейская правда".

По словам Хили, приоритеты оборонной политики США в ближайшем будущем будут смещаться из Европы в Индо-Тихоокеанский регион, учитывая китайскую угрозу.

"Последствия этого заключаются в том, что европейские страны в НАТО должны взять на себя большую часть тяжелой работы и определенную часть лидерства, которую традиционно мы могли возложить на американцев", – добавил он.

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Поэтому, повел речь дальше британский министр, премьер Кир Стармер в Вашингтоне пообещал, что "при новом правительстве Британия будет ведущей европейской страной в НАТО".

"Мы признаем ответственность, которую вместе с другими европейскими странами мы должны взять на себя", – подытожил Хили.

Новое правительство лейбористов во главе со Стармером ранее пообещало увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП с нынешнего уровня в 2,32%, но не уточнил, когда это сделает. Консерваторы, которые были перед тем у власти, называли в качестве крайнего срока 2030 год.

Хотя Британия традиционно была ведущей европейской страной в НАТО, если измерять расходы на оборону, по итогам 2024 года ее должна опередить Германия.

Новый британский премьер-министр ранее заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне является шансом для его членов послать сигнал России после последнего массированного ракетного удара по Украине.

В Вашингтоне Кир Стармер также провел первую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.