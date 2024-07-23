Король Бельгии призвал политиков взяться за тревожный дефицит бюджета

Король Бельгии Филипп І призвал политическое руководство страны отреагировать на тревожную ситуацию с дефицитом бюджета.

Как сообщает The Brussels Times, пишет "Европейская правда", монарх упомянул об этом в своей речи по случаю национального праздника.

Король Филипп призвал политических лидеров взяться за решение "чрезвычайной ситуации с бюджетом". Он отметил, что лидеры, с которыми он встречался в рамках переговорного процесса по формированию правительства, хорошо осознают, что для этого нужен "объединяющий проект".

Он призвал работать над такой моделью экономики, которая бы усилила позиции страны – "защищая нашу производственную базу, усиливая конкурентоспособность, развивая собственные центры передового опыта".

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В этом году дефицит бюджета Бельгии может стать одним из крупнейших среди стран Европы и может расти дальше, если правительство не будет принимать контрмеры.

Обнародованная в понедельник статистика Евростата показала, что дефицит бюджета Бельгии в первом квартале 2024 года составлял 4,5% ВВП, а общий госдолг – 108,2%, существенно больше, чем на европейском уровне. С ростом долга растут и выплаты по процентам, поэтому все большие средства тратятся на это, в дополнение к основному долгу.

Впрочем, подобные показатели имеют также Франция и Испания – 110,8% и 108,9% соответственно, а в Италии и Греции они еще выше – 137,7% и 159,8%.

В июне Еврокомиссия сделала первые шаги к запуску процедуры по чрезмерному дефициту для Бельгии, как и шести других стран-членов, которые имеют такую проблему. Она предусматривает, что страна должна будет сокращать дефицит минимум на 0,5% ВВП в год – либо путем сокращения расходов, либо увеличения налоговых поступлений.

Руководитель Центрального экономического совета Бельгии говорит, что сокращение расходов будет большим вызовом для страны, поскольку целый ряд сфер, от климата до обороны, требуют большего финансирования.

Как известно, "дыра" в бюджете стала вызовом и для Германии – этот вопрос был одной из причин сложных переговоров "светофорной коалиции" о бюджете.

В итоге министр обороны Борис Писториус все равно не доволен договоренностью и хочет "выбивать" больше финансирования на оборону на этапе обсуждения бюджета в парламенте.