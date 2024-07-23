Король Бельгії закликав уряд взятися за тривожний дефіцит бюджету

Король Бельгії Філіп І закликав політичне керівництво країни відреагувати на тривожну ситуацію з дефіцитом бюджету.

Як повідомляє The Brussels Times, пише "Європейська правда", монарх згадав про це у своїй промові з нагоди національного свята.

Король Філіп закликав політичних лідерів взятися за вирішення "надзвичайної ситуації з бюджетом". Він зазначив, що лідери, з якими він зустрічався у рамках переговорного процесу щодо формування уряду, добре усвідомлюють, що для цього потрібен "об’єднуючий проєкт".

Він закликав працювати над такою моделлю економіки, яка би посилила позиції країни – "захищаючи нашу виробничу базу, посилюючи конкурентоздатність, розвиваючи власні центри передового досвіду".

Реклама:

Цьогоріч дефіцит бюджету Бельгії може стати одним з найбільших серед країн Європи і може зростати далі, якщо уряд не буде вживати контрзаходів.

Оприлюднена у понеділок статистика Євростату засвідчила, що дефіцит бюджету Бельгії у першому кварталі 2024 року складав 4,5% ВВП, а загальний держборг – 108,2%, суттєво більше, ніж на європейському рівні. Зі зростанням боргу зростають і виплати за процентами, відтак все більші кошти витрачаються на це, на додачу до основного боргу.

Втім, подібні показники мають також Франція та Іспанія – 110,8% та 108,9% відповідно, а в Італії та Греції вони ще вищі – 137,7% та 159,8%.

У червні Єврокомісія зробила перші кроки до запуску процедури щодо надмірного дефіциту для Бельгії, як і шести інших країн-членів, які мають таку проблему. Вона передбачає, що країна повинна буде скорочувати дефіцит щонайменш на 0,5% ВВП на рік – або шляхом скорочення видатків, або збільшення податкових надходжень.

Керівник Центральної економічної ради Бельгії каже, що скорочення витрат буде великим викликом для країни, оскільки ціла низка сфер, від клімату до оборони, потребують більшого фінансування.

Як відомо, "дірка" у бюджеті стала викликом і для Німеччини – це питання було однією з причин складних перемовин "світлофорної коаліції" про бюджет.

У підсумку міністр оборони Боріс Пісторіус все одно не задоволений домовленістю та хоче "вибивати" більше фінансування на оборону на етапі обговорення бюджету у парламенті.