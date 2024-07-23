Кулеба объяснил, зачем Украина поддерживает контакты с непризнанным Приднестровьем

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что Украина через посла по особым поручениям Пауна Роговея поддерживает контакт с непризнанным Приднестровьем исключительно в координации с Кишиневом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью порталу NewsMaker.

Как пояснил Кулеба, Украина как участница процесса приднестровского урегулирования "проводит консультации как с представителями указанного процесса, за исключением страны-агрессора России, так и со сторонами конфликта – Кишиневом и Тирасполем".

Он подчеркнул, что посол по особым поручениям МИД Паун Роговей как представитель Украины проводил встречи с лидером де-факто Приднестровского региона Молдовы Вадимом Красносельским.

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"Такие встречи в тесной координации с молдавской стороной проводились и будут проводиться в дальнейшем. Эти контакты – часть работы спецпредставителя. Важно подчеркнуть, что он тесно координирует свою деятельность с Кишиневом, и в связи с этим никаких несогласованных шагов или инициатив с нашей стороны никогда не было и не будет", – отметил украинский министр.

Отдельно Кулеба подчеркнул недееспособность предыдущего формата урегулирования приднестровского конфликта "5+2" из-за присутствия там страны-агрессора России.

"Поэтому на данном этапе самым эффективным инструментом является диалог в формате "1+1", то есть прямые переговоры и консультации между Кишиневом и Тирасполем", – констатировал он.

"С учетом начала переговорного процесса по вступлению Молдовы и Украины в Европейский Союз, приднестровское урегулирование должно стать вопросом европейской повестки дня, в частности – в сфере безопасности", – добавил глава МИД.

Президент Молдовы Майя Санду ранее не исключила, что в следующие несколько лет появится "геополитическая возможность", которая позволит решить конфликт в Приднестровском регионе.

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