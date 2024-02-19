Украина рассмотрит возобновление консульских услуг в непризнанном Приднестровье

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Паун Роговей 19 февраля провел встречи с вице-премьером Молдовы по вопросам реинтеграции Олегом Серебряном и лидером непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба МИД.

Согласно сообщению, представитель Украины, Молдовы и непризнанного Приднестровья "обменялись мнениями относительно путей решения проблемных вопросов экономического и социально-гуманитарного характера в отношениях между Кишиневом и Тирасполем".

Украинская сторона напомнила, что не считает функциональным формат урегулирования "5+2" из-за присутствия там России и требует вывода из Приднестровья российских войск и техники.

В украинском МИД отмечают, что представитель Тирасполя подтвердил готовность совместно с Кишиневом продолжать поддержку новых транспортных коридоров для украинского экспорта.

"Украинская сторона также выразила готовность рассмотреть вопрос о возобновлении выездного консульского обслуживания граждан Украины на территории приднестровского региона Республики Молдова", – говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

Для этого основным условием является надлежащий уровень безопасности и гарантии въезда и выезда украинских консулов, добавляют там.

Напомним, президент Майя Санду ранее не исключила, что в следующие несколько лет появится "геополитическая возможность", которая позволит решить конфликт в Приднестровском регионе.

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