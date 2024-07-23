Кулеба пояснив, навіщо Україна підтримує контакти з невизнаним Придністров’ям

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджує, що Україна через посла з особливих доручень Пауна Роговея підтримує контакт із невизнаним Придністров’ям виключно в координації з Кишиневом.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю порталу NewsMaker.

Як пояснив Кулеба, Україна як учасниця процесу придністровського врегулювання "проводить консультації як із представниками зазначеного процесу, за винятком країни агресора – Росії, так і зі сторонами конфлікту – Кишиневом і Тирасполем".

Він наголосив, що посол з особливих доручень МЗС Паун Роговей як представник України проводив зустрічі з лідером де-факто Придністровського регіону Молдови Вадимом Красносельським.

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"Такі зустрічі в тісній координації з молдовською стороною проводилися і будуть проводитися надалі. Ці контакти – частина роботи спецпредставника. Важливо підкреслити, що він тісно координує свою діяльність із Кишиневом, і в зв'язку з цим жодних неузгоджених кроків чи ініціатив із нашого боку ніколи не було і не буде", – зазначив український міністр.

Окремо Кулеба підкреслив недієздатність попереднього формату врегулювання придністровського конфлікту "5+2" через присутність там країни-агресора Росії.

"Тому на даному етапі найефективнішим інструментом є діалог у форматі "1+1", тобто прямі переговори і консультації між Кишиневом і Тирасполем", – констатував він.

"З урахуванням початку переговорного процесу щодо вступу Молдови та України до Європейського Союзу, придністровське врегулювання повинно стати питанням європейського порядку денного, зокрема – у сфері безпеки", – додав голова МЗС.

Президентка Молдови Мая Санду раніше не виключила, що в наступні кілька років з'явиться "геополітична можливість", яка дозволить розв'язати конфлікт у Придністровському регіоні.

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