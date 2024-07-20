Авиалинии в Европе и мире постепенно налаживают работу после масштабного киберсбоя

Авиакомпании и другие бизнесы и сервисы в Европе и мире постепенно восстанавливают нормальную работу после масштабного киберсбоя из-за проблемы в обновлении программного обеспечения CrowdStrike Falcon.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

С вечера пятницы коллапс в пострадавших сферах начали постепенно преодолевать.

Авиакомпании, которым в течение пятницы пришлось отменить тысячи рейсов, начинают возвращаться к работе в обычном режиме, однако определенные задержки или отмены рейсов возможны и в течение выходных.

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Другому пострадавшему бизнесу также может понадобиться несколько дней, чтобы решить проблемы и очереди, накопившиеся за время, когда системы не работали.

Напомним, киберсбой нарушил деятельность авиаперевозчиков, медиакомпаний, банков и телекоммуникационных фирм по всему миру и в Европе в частности, которые использовали одну из программ CrowdStrike для операционной системы Windows.

Пострадал в том числе крупнейший в Европе порт Роттердама и другие.

В CrowdStrike сообщили, что сбой стал следствием ошибки в обновлении программного обеспечения, а не кибератаки, и подготовили техническое решение, чтобы решить проблему.

В Microsoft отметили, что клиентам вероятно несколько раз придется перезагружать систему, отдельным понадобилось около 15 попыток.

Из-за инцидента акции CrowdStrike просели в пятницу на 12%.