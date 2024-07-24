Польский министр назвал решение исторических споров по Волыни условием вступления Украины в ЕС
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не сможет согласиться на вступление Украины в ЕС до тех пор, пока страны не завершат споры вокруг событий на Волыни в годы Второй мировой войны.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в эфире Polsat News.
Косиняк-Камыш, который принадлежит к Польской крестьянской партии, отметил, что Польша в нынешней ситуации поддерживает Украину, насколько может, хотя в отношениях между странами не все идеально.
Он продолжил, что реальная политика "должна поставить ультиматум" и вступление Украины в ЕС не будет возможным, если "вопрос Волыни" останется нерешенным.
Министр отметил также, что для Польши конец войны обозначит только победа Украины, поскольку при любом другом исходе сохранится прямая угроза войны для Польши.
"Здесь решается вопрос безопасности Польши и вопрос Европы", – отметил он.
С похожими заявлениями под завершение работы предыдущей власти выступал тогдашний заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский – он заявил, что без решения вопросов по эксгумации останков поляков на территории Украины ей "не cтоит и мечтать о вступлении в Европейский Союз".
Власть партии "Право и справедливость" под конец каденции согласовала создание музея, посвященного Волынской трагедии.
Опросы свидетельствуют, что более 60% поляков хотят, чтобы Украина разрешила неограниченную эксгумацию жертв Волынской трагедии.