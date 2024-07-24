Польский министр назвал решение исторических споров по Волыни условием вступления Украины в ЕС

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не сможет согласиться на вступление Украины в ЕС до тех пор, пока страны не завершат споры вокруг событий на Волыни в годы Второй мировой войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в эфире Polsat News.

Косиняк-Камыш, который принадлежит к Польской крестьянской партии, отметил, что Польша в нынешней ситуации поддерживает Украину, насколько может, хотя в отношениях между странами не все идеально.

Он продолжил, что реальная политика "должна поставить ультиматум" и вступление Украины в ЕС не будет возможным, если "вопрос Волыни" останется нерешенным.

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Министр отметил также, что для Польши конец войны обозначит только победа Украины, поскольку при любом другом исходе сохранится прямая угроза войны для Польши.

"Здесь решается вопрос безопасности Польши и вопрос Европы", – отметил он.

С похожими заявлениями под завершение работы предыдущей власти выступал тогдашний заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский – он заявил, что без решения вопросов по эксгумации останков поляков на территории Украины ей "не cтоит и мечтать о вступлении в Европейский Союз".

Власть партии "Право и справедливость" под конец каденции согласовала создание музея, посвященного Волынской трагедии.

Опросы свидетельствуют, что более 60% поляков хотят, чтобы Украина разрешила неограниченную эксгумацию жертв Волынской трагедии.