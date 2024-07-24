Президент Словакии угрожает Украине из-за прекращения транзита роснефти

Президент Словакии Петер Пеллегрини резко критикует Украину за прекращение транзита нефти "Лукойл" через трубопровод "Дружба" и угрожает отреагировать на действия Киева.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Пеллегрини приводит Denník N.

Он напомнил, что Словакия помогает Украине с реверсом газа, а также с поставками электроэнергии.

"Если ситуация не будет исправлена, мы будем вынуждены реагировать", – сказал президент, добавив, что Словакия, по его мнению, не заслуживает такого подхода со стороны Киева.

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В свою очередь министр обороны Словакии Роберт Калиняк отметил, что прекратив транзит российской нефти, Киев "многим рискует".

"Действия Украины были безответственными", – добавил Калиняк.

Как сообщалось, Венгрия и Словакия инициировали созыв комитета по вопросам торговой политики в Еврокомиссии, чтобы обсудить остановку транзита нефти российского "Лукойла" через Украину.

Накануне глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что будет блокировать 6,5 миллиарда евро выплат из Европейского фонда мира на компенсацию поставок оружия Украине, пока не решится проблема с транзитом нефти "Лукойла".